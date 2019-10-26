MEDYA

Kadın 69. bölüm 3. fragmanı

Kadın dizisi 69. yeni bölümüyle 29 Ekim 2019 Salı akşamı FOX'ta olacak. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kadın 69. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde neler olacak? Kadın 29 Ekim 2019 Salı akşamı FOX'ta...

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma
TÜRK-İŞ'ten vergi ve asgari ücret talebi!
İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na olay yaratan 'PKK' cevabı
ABD Savunma Bakanı Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız
Aslı Erdoğan'dan Türkiye için skandal ifadeler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vuslat 26. bölüm 2. fragmanı
Hadi Özışık'tan "Esad ile görüşülsün" talebine sert tepki
Survivor'a damga vurmuştu! Yerli Adriana Lima denilen Fatmagül Fakı evleniyor
Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür
FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca tutuklandı
2019 ara tatil ne zaman başlıyor MEB okul tatil günleri takvimi
Samsun'da bir kişi ATM sırasında silahlı saldırıya uğradı
ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cinayetinde o isim bomba açıklamalar yaptı