Hadi Özışık'tan "Esad ile görüşülsün" talebine sert tepki

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, özellikle CHP'liler tarafından son günlerde sıklıkla dile getirilen 'Esad'la görüşülmesi' isteğine tepki gösterdi. 2 milyon insanı öldüren Esad rejiminin muhatap alınmasına karşı çıkan Özışık, CHP'li bazı isimlerin terör örgütü PYD/YPG ile arasına mesafe koymamasını da eleştirdi.