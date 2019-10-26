Hadi Özışık'tan "Esad ile görüşülsün" talebine sert tepki
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası yaşanan gelişmeler ele alındı.
İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, özellikle CHP'liler tarafından son günlerde sıklıkla dile getirilen 'Esad'la görüşülmesi' isteğine tepki gösterdi. 2 milyon insanı öldüren Esad rejiminin muhatap alınmasına karşı çıkan Özışık, CHP'li bazı isimlerin terör örgütü PYD/YPG ile arasına mesafe koymamasını da eleştirdi.