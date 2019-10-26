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Son pişmanlık fayda etmedi

Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çökertilen 14 kişilik uyuşturucu çetesi adliyeye sevk edilirken, "Uyuşturucu içiyoruz, pişmanız, bir daha içmeyeceğiz" dediler. Son pişmanlıkları fayda etmeyen zanlıların 14'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 14 kişilik uyuşturucu çetesinin kapıları koç başları ile kırılarak evleri didik didik arandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda 326 gram metamfetamin, 28 gram esrar, 16 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar extacy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için hazırlanmış düzenek ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden adliyeye sevk edilirken, "Çek babam çek, Allah çektirmesin, uyuşturucu içiyoruz, pişmanız bir daha içmeyeceğiz" dedi. Ancak son pişmanlıkları fayda etmedi. Hakim karşısına çıkarılan 14 kişi tutuklandı.

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