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Küçükçekmece’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Küçükçekmece’de, sokakta park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin alevler içinde kaldığı anlar kameraya yansırken, vatandaşlar panik yaşadı.

Olay, saat 04.30 sularında Küçükçekmece İnönü Mahallesi 1. Mutlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 PT 4427 plakalı park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin bir anda alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bu sırada araç sahibi vatandaşlar panik içinde, araçlarını uzaklaştırdı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevli şekilde yanan otomobile müdahale ederken, kundaklama şüphesine karşı olay yeri inceleme polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri kundaklama şüphesine karşı inceleme yaptı. Otomobilde çıkan yangının kesin çıkış nedeni incelemenin ardından belli olacak.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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