Meral Akşener AK Partili Yazıcı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi

İYİ Parti’nin 2. kuruluş yıldönümünü Ankara Swiss Otel’de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

Barış Pınarı'nın oluşturduğu fotoğraf

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener resepsiyonda yaptığı konuşmada “25 yıllık politika hayatımda hazır ana muhalefet ve iktidar bir aradayken söyleyelim. İlk defa bir kuruluş gününde hem iktidar hem ana muhalefet hem de diğer siyasi partilerin temsilcileri bir arada. Bu fotoğraf Barış Pınarı Harekatı’nın oluşturduğu bir fotoğraftır. Bugün önemli bir birlikteliği mecliste de başardınız. Avrupa Parlamento’sunun kararını kınamaya yönelik verdiğimiz önergenin kabulü ile ortak bir karar aldınız” dedi.

Konuşmasında AK Partili Hayati Yazıcı’ya seslenen Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanı’na iletmesi dileğiyle; 1 yıldır biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni milletimiz uygun gördü deniyoruz. Ama olmuyor. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı’nın da iyiliği için, Türkiye’nin iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz imzalayacağız, teklif bizden destek sizden. Türkiye’nin nefes almasını sağlayalım” diye konuştu.

"İyileştirilmiş parlamenter sistemde Türkiye nefes alır"

Parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir teklif hazırlığı yapıp yapmayacakları sorusu üzerine de Akşener, “Biz 24 Haziran’dan beri parlamenter sisteme çalışıyoruz. 1 yıldır olmadı, olmuyor. Hep beraber gördük olmuyor. Sayın Erdoğan açısından da zorlu bir süreç. Hereksin nefes almaya ihtiyacı var ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüldüğü takdirde gerçekten Türkiye nefes alacak. Buna ben çok inanıyorum. 24 Haziran’dan bu yana değişmeden söylediğim söz bu. Tabii seçimle gelindi, referandum oldu. Onlara saygımız sonsuz ama sonuçta olmadı, olmuyor” dedi.