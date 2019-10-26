Defne Samyeli'den 'Sen Yalancı Bir Sonbahar' paylaşımı!

Bir süredir Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrıldıkları yönünde iddialar olmasına rağmen, her iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Sosyal medya hesabından ‘Sen Yalancı Bir Sonbahar’ adlı şarkıyı söylediği videosunu paylaşan Samyeli’nin bu hareketiyle Yılmaz’a mesaj vermeye çalıştığı konuşuldu.

Kara Komik filminin galasında Defne Samyeli gelmedi

Samyeli, bugün Instagram hesabından paylaştığı siyah elbiseli fotoğraflarla da dikkatleri üzerine çekti. Cem Yılmaz'ın geçen gün yapılan Kara Komik filminin galasına Defne Samyeli'nin gelmemesi ayrılık dedikodularının yayılmasına neden olmuştu. Galada Defne Samyeli yer almazken, Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu vardı.