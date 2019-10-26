Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler işte böyle öldürüldü

Türk askerinin karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, alçak pusular kurup hain saldırılar düzenleme planları yapıyor. Son olarak 2 terörist, sessiz bir şekilde Türk askerinin arasına sızmaya çalıştı.

İkisi de etkisiz hale getirildi

Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi.

Kamera her şeyi anbean kaydetti

Teröristlerin öldürülme anı ve sonrasında yaşananlar kameralar tarafından anbean görüntülendi.