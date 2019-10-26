Atiye dizisi çekimleri bitti Beren Saat dans etti

Netflix’te yayınlanacak olan Atiye dizisinin çekimleri bitti. Başrolünü Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger gibi isimlerin üstleneceği dizisinin ikinci sezon çekimlerinin bitmesinin ardından ekip pasta keserek kutlama yaptı.

Sık sık Kenan Doğulu ile evliliğinde yaşadığı sorunlarla gündem olan Beren Saat kutlamada keyifli halleriyle dikkat çekti.

Başrol oyuncusu Beren Saat gece boyunca en çok eğlenen isim oldu. Saat ekip arkadaşlarıyla çılgınlar gibi dans etti. O anlar ise sosyal medyaya yansıdı. Saat'in neşeli hallerine hayranları beğeni yağdırdı.