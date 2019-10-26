Almanya'da PKK yandaşlarından Volkswagen binasına saldırı

Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı Avrupa'da bulunan PKK yandaşları her fırsatta protesto ediyor.

PKK/YPG terör örgütü yandaşları dün Almanya ve İtalya'da THY bürolarına saldırarak uçuşları engellemeye çalışmıştı. Bugün ise Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal ettiler.