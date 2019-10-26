DÜNYA

Almanya'da PKK yandaşlarından Volkswagen binasına saldırı

Türkiye'de fabrika açacak olan Volkswagen'in binasına Almanya'daki PKK yandaşları saldırdı.

Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı Avrupa'da bulunan PKK yandaşları her fırsatta protesto ediyor.

PKK/YPG terör örgütü yandaşları dün Almanya ve İtalya'da THY bürolarına saldırarak uçuşları engellemeye çalışmıştı. Bugün ise Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal ettiler.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK yandaşları Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Volkswagen'in binasını işgal etti
Yerel yönetimler yasasında ayrıntılar netleşti! Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması
188 bin kişi soyadını değiştirdi! Son bir hafta
Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika açıklama! Gerekli karşılık verildi
Fenerbahçe Konyaspor maçı (CANLI İZLE)
HDP'den Millet İttifakı'na sitem dolu mesaj
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çorum'da kan donduran olay! İki kadının bıçaklanma anı kamerada
Kadına şiddete dikkat çektiler, Belediye Başkanı ve muhtarlar armut topladı
Kasım ayında hangi balık yenir? Aralık'ta lüfer balığı Ocak'ta çinekop lezzetli
Barajlarda korkutan görüntü; iki baraj kullanım dışı kaldı
ABD birlikleri Suriye'nin kuzeyinde görüntülendi
Almanya'dan sonra konut fiyatlarının en çok arttığı İzmir'in tercih nedenleri
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl beratı
Küçükçekmece’de park halindeki otomobil alev alev yandı