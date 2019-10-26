Vefa Küçük'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren aidat hatırlatması

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katıldı.

''Lütfen ajandanıza bunu not alın''

Diğer kulüplerde zannediyorum aynıdır ama bizdeki bir kuralı hatırlatmak isterim. Genel Kurulları'a ve Yüksek Divan Kurulları'na katılmak için yıllık aidatı yatırmak gerekiyor. 2020 yılının yıllık aidatı 31 Mart'a kadar yatacak. Lütfen ajandanıza bunu not alın. Bundan sonra aidat yatırılmazsa sizi kabul edemeyeceğiz.'' dedi.

Erdoğan'ı güldürdü

Vefa Küçük'ün bu sözleri salondaki herkesi güldürdü ve alkış tufanının kopmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vefa Küçük'ün sözlerinden sonra tebessüm etti.

''Cumhurbaşkanı kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamladı ve yüksek divan kurulu üyeliği kazandı"

Divan Kurulu'nda Vefa Küçük söz aldı; "Fenerbahçe ve Türk spor tarihinde ilk defa bir Cumhurbaşkanı kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamladı ve yüksek divan kurulu üyeliği kazandı. 12 Cumhurbaşkanımız içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şimdi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 6'sı Fenerbahçeli. Bu bizim için iftihardır."

''Aziz Yıldırım da kumpas sonucu cezaevine atılmıştır''

Vefa Küçük sözlerine şu şekilde devam etti; ''2011 yılında bir önceki başkanımız, kulübümüze büyük emekler vermiş Aziz Yıldırım da kumpas sonucu cezaevine atılmıştır. Biz eziyet çeken bir kulübüz. Ama değerlerimizle iftihar ediyoruz. Çok değerli üyelerimiz var. Kalbinde Fenerbahçe sevgisiyle gelecek.''

''O oyu bulamıyorum, belki sizindir''

Küçük, ''Sayın Cumhurbaşkanım, 21 senedir çözemediğim sıkıntı var, bunu çözmek istiyorum. 1998'de bir kongre oldu ve Aziz Yıldırım rakibimdi, 1 farkla kazandı. 1500 üye 1 oya sahip çıktı, Aziz Yıldırım'a tepki ve katkı verdiler. O oyu bulamıyorum, belki sizindir. Merak ettim. Artık Divan üyemizsiniz ve sizin de aidatınızı yatırmanız gerekiyor. Eğer aidatınızı ödemezseniz, divanlara katılamazsınız.'' ifadelerini kullandı.