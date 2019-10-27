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Milyoner'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de "Kemal Sunal" sorusu geceye damga vurdu.

Dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye "Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur?" sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı İlker Erdoğan'a "Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur?" sorusunun soruldu. 

Şıklarda ise A:Postacılar Kralı, B:Bekçiler Kralı, C:Kapıcılar Kralı ve D: Gol Kralı vardı. Bu soruda joker hakkını kulanan İlker bey D şıkkı olan Gol Kralı cevabını verdi ve yarışmadan elendi. Doğru cevap ise A: Postacılar Kralı olacaktı.

 
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