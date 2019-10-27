GÜNCEL

Ankara'da kardeşinin karıştığı kavgaya otomobiliyle daldı: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da, Süleyman K., sokakta çıkan kavganın arasına otomobil ile giren ağabeyi Ekrem K.'ye çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 1 kilometre sürüklenen Ekrem K., hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 482. Sokak üzerinde meydana geldi. Süleyman K. iddiaya göre, ağabeyi Ekrem K.'nın da karıştığı kavganın arasına yabancı plakalı otomobiliyle girdi. Otomobilin çarptığı bir kişi başından yaralanırken Ekrem K., otomobilin altında sürüklenmeye başladı. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu öne sürülen sürücü Süleyman K., ağabeyi Ekrem K.'yı yaklaşık 1 kilometre otomobilin beraberinde sürükledi.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda otomobil, 518. Cadde ile 494. Sokak birleşiminde durduruldu. Mahalle sakinleri, Ekrem K.'yı otomobili ters çevirerek, aracın altından çıkardı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekrem K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Süleyman K.'yı gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Dev maçta kritik eksiklikler var
MSB duyurdu: ResulAyn'da teröristlerce yapılan saldırıda şehit ve yaralılar var
Türkiye Rusya her alanda ilişkileri güçlendiriyor Ekonomide yeni dönem!
Kış saati uygulamasına geçildi mi? 27 Ekim 2019 Pazar şu an saat kaç?
Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi öncesi parolası belli oldu!
Hükümet harekete geçti! Antibiyotikte tasarruf seferberliği!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (26 Ekim 2019)
Rıdvan Dilmen "Gustavo penaltı yaptı"
Kasım ayında hangi balık yenir? Aralık'ta lüfer balığı Ocak'ta çinekop lezzetli
Konya'da Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını
Suriye Milli Ordusu Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tüneli imha etti
Almanya'dan sonra konut fiyatlarının en çok arttığı İzmir'in tercih nedenleri
İzmir’de trafik kazası: 4 yaralı
Küçükçekmece’de park halindeki otomobil alev alev yandı