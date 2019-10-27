Nagehan Alçı: YPG'nin siyasi kolunun güçlendirilmesi gerek

Alçı, "Sahaya baktığımızda YPG denen yapı öyle uzayda salınan, hiçbir sosyal temeli olmayan bir terör örgütü olarak tanımlanamaz. YPG’nin silahlı kanadı çok açık bir terör örgütüdür, Türkiye’ye yönelik bir tehdittir. Ama aynı zamanda Suriye’nin içinde bir sosyal gerçekliğe de tekabül ediyor. Biz Barış Pınarı Harekatı’nda elde edilen başarının neticesi olarak belki orta vadede önemli olan YPG’nin siyasi kanadının daha güçlü hale gelmesini sağlamaktır. Yani, YPG, PYD, Suriye’nin içinde bir gerçeklik olarak var ve olmaya da devam edecek” dedi.