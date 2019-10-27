SMO Resulayn’da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi Hristiyanlara teslim etti

Resulayn’da Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, terör örgütü YPG/PKK’nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılarla dolu kiliseyi temizledikten sonra Hristiyanlara teslim etti. Hamza Özel Kuvvetler Tümeni sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bölgedeki kiliseleri de en ufak bir zarar vermeden terör örgütü PKK/YPG’nin bıraktığı tuzaklı patlayıcılardan temizledikten sonra Hristiyan dostlarımıza teslim ediyoruz. Bölgemizde yaşayan tüm insanların inanç özgürlüğü garantimiz altındadır” ifadeleri kullanıldı.