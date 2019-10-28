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Türkiye'ye yoğun siber saldırı!Türk Telekom ve Garanti'den açıklama

İçerisinde birçok banka telefon şirketlerinin bulunduğu Türkiye merkezli sitelere siber saldırı yapıldı. Bu yüzden de bazı sitelerde erişimde büyük sorun oluştu. Saldırılara ilişkin Türk Telekom ve Garanti Bankası'ndan son dakika açıklaması yapıldı.

27 Ekim 2019 sabah saatlerinde başlayan ve 100 GB büyüklüğünde olduğu tahmin edilen siber saldırılarda başta Garanti Bankası olmak üzere Türk sitelerinin hedef alındığı görülüyor. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da saldırılardan nasibini aldığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Yapılan saldırıların ağırlıklı olarak Garanti Bankası'nı hedef almış olduğu görülüyor. Bu saldırılar sonucunda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell altyapılarında kısmı çökmeler yaşandı.

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