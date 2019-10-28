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Rıdvan Dilmen "İkinci yarıda Beşiktaş'ın vasat oynayan bir oyuncusunu sayamazsın"

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında Gakatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbiyi %100 Futbol canlı yayınında değerlendirdi.

Dilmen, "İkinci yarıda Beşiktaş'ın vasat oynayan bir oyuncusunu sayamazsın" dedi. Beşiktaş'ın istekli oyununa dikkat çeken Dilmen, " Bir tarafta sokak kedisi bir tarafta ev kedisi" ifadelerini kullandı.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında Gakatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbiyi %100 Futbol canlı yayınında değerlendirdi. Dilmen, "İkinci yarıda Beşiktaş'ın vasat oynayan bir oyuncusunu sayamazsın" dedi. Beşiktaş'ın istekli oyununa dikkat çeken Dilmen, " Bir tarafta sokak kedisi bir tarafta ev kedisi" ifadelerini kullandı.

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