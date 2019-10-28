Fatih Terim: "Bazılarına haksızlık etmiş olabilirim"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, galibiyetinden dolayı Beşiktaş'ı tebrik etti.

Müsabakanın ilk yarısında iyi olduklarını ancak yedikleri golden sonra oyunun istedikleri gibi gitmediğini belirten Terim, "Bireysel olarak da takım halinde de birtakım şeylerin farkındayız. Bu eşiği atlatabilir miyiz diye bazı şeylerde ısrar ediyorum ama maalesef bu olmuyor. Açıkçası ocak ayını gösteriyorum. Burada sıkıntı ve sorun varsa, hata benim. Israr eden benim, oynatan benim. Dolayasıyla hata benim. Bu, takım halinde de bireysel anlamda da Fatih Terim'in takımına benzemiyor. Zaten benim de sıkıntım ondan." diye konuştu.

Fatih Terim, ocak ayına kadar sıkıntı çekeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Beraber olduğumuz arkadaşlarımızın nerede olduklarının farkına varması lazım. Bu da kısa zamanda olmuyor. Muhakkak ki bunun iki yolu var. Bir tanesi elimizde eğer onu kompanse edecek oyuncu varsa oyuncu değişikliği. Yoksa hangi sistem ve taktikle oynarsanız oynayın işin temeli değişmez. Önce Galatasaray, sahada Galatasaray gibi oynamalı. O yüzden biraz sıkıntı çekeceğiz ama biz hiçbir şeyi yarıda bırakmadık, pes etmedik. Sonuç itibarıyla rakibimize, koca Beşiktaş'a yenildik. Şu anda puan olarak öndeyiz. Biz kayıplarımıza üzgünüz. Biz 'Galatasaray gibi oynayalım da yenilelim.' diyemediğimiz için üzgünüz. Allah izin verirse yakında deriz. Ancak bir kabahatli arıyorsanız karşınızda duruyor."

"Bazılarına haksızlık etmiş olabilirim"

Fatih Terim, takımda Türk futbolcuların fazla süre alamamasıyla ilgili bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Bu yabancı kuralı varsa, 11 yabancıyla çıkabilirsiniz. Bu ülkeye birçok oyuncu yetiştirmiş bir insan olarak Türk oyunculara bakış açım çok açık. Hazırlıyoruz. Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz. Teknik adamın bir oyun anlayışı vardır. Biz elimizdeki oyunculara göre hareket etmeye başladığımız zaman kayıplar oluyor. İleride baskı kurmayan, kaptırdığı topa baskı kurmayan bir Galatasaray olursa bunun bedelini hoca ödemeli. Ben hata yaptım, ben yanıldım. Olabilir. Ancak henüz daha işin çok başındayız. Ümit ederim düşündüklerimi yapabilirim."

Gelecek sezon yeni bir takım kurmak zorunda kalacaklarını anlatan Terim, "Biz ocak ve mayıs aylarına kadar böyle devam etmek zorundayız. Allah yardımcımız olsun. Bir şeyler değişecek. Bundan emin olabilirsiniz." dedi.

Ryan Babel'in yetenekli bir oyuncu olduğunu anlatan Terim, "Babel eski takımına karşı oynadı. Ben de onu onore etmek için çıkartmayı düşünmedim. Babel, Babel gibi olduğu zaman bize çok faydası olacak. Daha iyi oynayacak inşallah." şeklinde görüş belirtti.