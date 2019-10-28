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Abdullah Avcı'nın maç sonrası zafer konuşması

Beşiktaş Kulübü; resmi Twitter hesabından, teknik direktör Abdullah Avcı'nın derbi sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

Süper Lig'in 9. haasında oynanan maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı 69. dakikada Umut Nayir'in attığı golle 1-0 yendi. Avcı yönetiminde sezona bir kötü başlangıç yapan siyahbeyazlılar, 12 puana yükselerek nefes aldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş Kulübü; resmi Twitter hesabından, teknik direktör Abdullah Avcı'nın derbi sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

''Biz yarışa döndük''
Görüntülerde; zafer konuşması yapan ve takıma seslenen Avcı'nın, "Bu aile mücadele ederse, el ele tutarsa neler yapabileceğini gösterdi. Var olan bir şey var; Beşiktaş. Burası başka bir duygu. Biz yarışa döndük. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık" sözlerinin ardından büyük bir sevinç yaşandığı görülüyor. 

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