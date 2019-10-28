Karabük Belediye Başkanı işe geç gelen işçi ve memurları belediye almadı

Böylesi ceza olur mu dedirten olan Karabük’te yaşandı. Sabaha saat 07.30’da mesaiye gelen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, giriş kapısında işçi ve memurların girişlerini takip etti. Saat 08.30’u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayan Vergili, güvenlikçilere de kapıları kapattırdı. Güvenlikçilerin kendilerini içeri alamayacağını memur ve işçiler ise neye uğradıklarını şaşırdı. Belediye Başkanının kesin talimatı diyen güvenlikçiler işçi ve memurları almazken, su parası yatırmaya gelen vatandaşları ile belediyenin araçları ile diğer tahsilat yerlerine taşındı.

Yaşanan trajik komik olay sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, daha önce defalarca birim müdürlerini sözlü olarak uyardığını ancak buna riayet edilmediğinden böyle bir uygulamaya gittiğini söyledi.

“Uyarımı yaptım, ciddiye alınmadı”

Kendisi iş adamı olduğunu ve iş hayatına 18 yaşında başladığını da aktaran Vergili, “18 yaşından bu tarafa kendime göre iş hayatımda belirli prensiplerim var. Sürekli olarak işçi ve memurun hatasını aramak gibi tutkum yok. Defalarca kendilerini ikaz ederek uyardım, mesai saatlerine dikkat edilmesi noktasında. Bir düzensizliğin olduğunu zaten hem görüyoruz hem de işe geliş gidişlerde yaptığım takiplerde pek hoş olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumu görüyordum. Geçen hafta bütün birim müdürlerine gerekli uyarıları yaptım. Ciddiye alınmadı. Bundan sonra belirli bir saatten sonra gelen memur ve işçilerin iş yerine girişini yasakladım ve haklarında gerekli işlemleri yapacağım. Vatandaşın problemi olmaz. Ben her türlü yetkiye sahibim ve onları mağdur etmeyiz” dedi.