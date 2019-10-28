SPOR

Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı

Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği dalışta, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.  

Dünya rekoru kırdı selamı çaktı: Bir kez daha göğsümüzü kabartan Şahika Ercümen, dünya rekoru kırdıktan asker selamı vermeyi ihmal etmedi.

Mehmetçik'e destek verdi: Milli sporcu Şahika Ercümen, asker selamı vererek Mehmetçik'in yanında olduğunu gösterdi.

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