Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'ye babası altın kemer taktı

Selin Ciğerci, bugün görkemli bir düğünle de Gökhan Çıra ile hayatını birleştirecek. Düğün ve kınasına katılamayacak arkadaşları ile birlikte gelin hamamı organize eden Ciğerci, geçtiğimiz günlerde hamamdan çekindiği bu pozu da paylaşmış ve yine çok konuşulanlar arasına girmeyi başarmıştı. Düğüne bir gün kala ise sosyal medya hesabından bu pozu paylaşan Selin Ciğerci, "Son bekarlık fotoğrafımız olsun. Getirdiğin uğur, mutluluk gibi bu poz da bize şans getirsin" ifadelerine yer vermişti.