DÜNYA

Aracının yeni lastiklerini denemek istedi markete bakın nasıl daldı

ABD'de 24 yaşındaki bir kişi kontrolünü kaybettiği kamyonetiyle, bir akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Kazadan 13 saat sonra gözaltına alınan genç, polise verdiği ifadesinde aracın yeni lastiklerini denemek için hız yaptığını söyledi.

Kaza, Michigan eyaletinde yer alan Oakland bölgesine geçen hafta meydana geldi. Yerel saat ile 02.30'da meydana gelen kazada, 24 yaşındaki William Edmonds sürdüğü kamyonetin kontrolünü kaybederek bir akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Edmonds'un kamyonetiyle daldığı markette aracın plakasını söktüğü ve olay yerinden plakayla birlikte uzaklaştığı görülüyor.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamaya göre, bir akaryakıt çalışanı polisi arayarak durumu ihbar etti ve marketin düzenli bir müşterisi olan Edmonds'un evinde yakalanmasını sağladı. Ayrıca, çalışanın polise verdiği ifadesinde Edmonds'un kazadan önce alkol alıp, aracına bindiği belirtildi.

Öte yandan kazadan 13 saat sonra gözaltına alınan Edmonds ise polise verdiği ifadesinde, alkol aldığını doğrulayarak; aracın yeni lastiklerini denemek için hız yaptığını, bu sırada aracın kontrolünü kaybettiğini ve kazadan sonra da korktuğu için plakasını sökerek kaçtığını söyledi.

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