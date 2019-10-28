SON DAKİKA
Bağdadi'nin Suriye'de öldürülmesi sonrası Türkiye'den önemli açıklama! YPG'yle ilgili uyarı da yapıldı! Bu asla kabul edilemez Haberin devamı.
POLİTİKA

İbrahim Kalın'dan Bağdadi açıklaması: Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın IŞİD lideri Bağdadi'nin ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

- Saklı ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de mücadele ettiği konudur. 'Türkiye bunları destekliyor' gibi kara ptopaganda yapıldığını gördük. BUnlara karşılığı veridik. Bundan sonra da devam edeceğiz. 

- Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir

- Bizim açımızdan DEAŞ, FETÖ nasıl bir terör örgütüyse PKK da YPG de aynıdır. Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle tek başına mücadele eden bir NATO ülkesidir. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadın sürücü şoka girdi Allah'ın ben ne yaptım?
İbrahim Kalın'dan Bağdadi açıklaması! YPG'yle ilgili önemli uyarı
Avrupa Birliği İngiltere'nin Brexit talebini kabul etti tarih ertelendi
WhatsApp güncellemesiyle 4 bomba özellik! Kendini imha edecek
Vatandaş dikkat! Balıkta inanılmaz hile bunu bile yapıyorlar!
Pakistan'da eski başbakan Abbasi idam mahkumlarıyla aynı koğuşa konuldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aracının yeni lastiklerini denemek istedi markete bakın nasıl daldı
Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'ye babası altın kemer taktı
Cumhuriyet kaç yaşında 29 Ekim 2019 kaçıncı yılı kutlanacak?
İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir
Sözcü Gazetesi davasında yargılamaya devam edildi
29 Ekim mesajları Cumhuriyet bayramı kutlama sözleri yeni 2019
Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı
30 Ekim çarşamba günü okullar tatil mi oldu MEB