İbrahim Kalın'dan Bağdadi açıklaması: Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

- Saklı ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de mücadele ettiği konudur. 'Türkiye bunları destekliyor' gibi kara ptopaganda yapıldığını gördük. BUnlara karşılığı veridik. Bundan sonra da devam edeceğiz.

- Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir

- Bizim açımızdan DEAŞ, FETÖ nasıl bir terör örgütüyse PKK da YPG de aynıdır. Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle tek başına mücadele eden bir NATO ülkesidir.