DÜNYA

Maça giden ABD Donald Trump şok oldu! Stat 'onu tutuklayın' diye inledi

ABD'de beyzbol maçı izlemek için stadyuma gelen ABD Başkanı Donald Trump, taraftarın yuhalamasıyla karşılaştı. Çok sayıda kişinin Trump için 'Onu tutuklayın' diye slogan attığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonu ilan ettikten sonra gittiği beyzbol maçında protestoyla karşılaştı.

Nationals ile Astros takımları arasında gerçekleşen karşılaşmayı izlemek üzere stadyuma giden Trump, taraftarı selamladığı görüntüsü dev ekrana yansıtıldığı anda çok sayıda kişi tarafından yuhalandı.

Dev ekranda Trump ile eşi Melania'yı gören taraftarların ayrıca, "Onu tutuklayın" diye slogan attıkları görüldü.


​Trump ile eşinin yanında aynı zamanda Cumhuriyetçi siyasetçiler Lindsey Graham, Steve Scalise, Mark Meadows, Liz Cheney ve Matt Gaetz de maçı izleyen isimler arasındaydı.

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