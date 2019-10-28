Çekmeköy'deki skandal! Okulda öğrencilere besmele üzerinde prova yaptırdılar

İstanbul Çekmeköy'de henüz ismi belirlenemeyen bir okuldan skandal görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provalarını öğrencilerin besmele, selam ve hadis yazılı kağıtların üzerinde yaptığı görülüyor.

Bu görüntüler sert tepki alırken, olayın provokasyon olabileceği üzerinde duruluyor.