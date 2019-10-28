POLİTİKA

HDP'den Siirt'te İstiklal Marşı'na protesto

Siirt'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. HDP Siirt Belediye Başkan Vekili 29 Ekim kutlamalarında protesto için İstiklal Marşı'nı okumadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Kenasarı ve Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyelerinin ve vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuması sırasında HDP'li Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan'ın marşa eşlik etmemesi dikkati çekti.

Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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