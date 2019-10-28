GÜNCEL

Sezgin Tanrıkulu'nun Taksim'deki 29 Ekim töreninde protokol merakı

İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun en ön sırada bulunan protokolün yanında poz vermesi dikkatlerden kaçmadı. İstanbul protokolüne göre Tanrıkulu'nun Vali'nin arkasında durması gerekiyordu.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da İstanbul Taksim'de bulunan Atatürk Anıtı önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tören yapıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu 

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu sırasıyla çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Sezgin Tanrıkulu protokolün yanında poz verdi 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Valisi, 1. Ordu Komutanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanına geçmesi ise törenin dikkat çekici anlarındandı.

İstanbul Protokol Listesi'ne göre; ilin milletvekilleri valinin arkasında 2. sırada yer alıyor. Yani Sezgin Tanrıkulu da protokol listesinde bulunuyor ancak bir sıra arkada durması gerekiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mardin'de polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü
Kırmızı Çizgi Fitbol bu akşam saat 18:30'da İnternethaber Youtube'da
Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Bağdadi'nin öldüğü operasyonun görgü tanıklarından çarpıcı açıklamalar
HDP'den yeni skandal! Siirt'te İstiklal Marşı'nı protesto ettiler
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ortalığı sallayacak YPG açıklaması!
Müge Anlı Zazaca sansür eleştirilerine cevap verdi: "Özür dilemem!"
Selin Ciğerci kaç yaşında erkek hali nasıldı babası çok zengin
Çekmeköy'deki skandal! Okulda öğrencilere besmele üzerinde prova yaptırdılar
Rasulayn'da terör örgütüne ait tünel bulundu
Bizimkiler'de ünlenen Mine Teber Kalk Gidelim TRT 1'in sevilen dizisine transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
MasterChef Batuhan ünlü oyuncunun abisi çıktı görenler şaşkına döndü