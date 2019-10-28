MAGAZİN

Hakan Sabancı sevgilisini arabaya almayı unuttu

Hakan Sabancı, önceki akşam eğlendiği bir mekanın çıkışında kız arkadaşını arabaya almayı unutunca alay konusu oldu.

Son olarak Survivor'da adını duyuran Serenay Aktaş aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Sabancı, önceki gün yine gecelerdeydi. Arkadaşlarıyla birlikte Bebek'te gittiği bir mekanın çıkışında görüntülenen Sabancı, kız arkadaşını aracın dışında unuttu.

Sabancı, birlikte eğlendikleri sarışın kadınla ve 4 arkadaşıyla birlikte araca binmek istedi. Araca arkadaşlarıyla binen Sabancı, muhabirleri fark etmesiyle panikledi. Bundan dolayı araca biner binmez kapıyı kapatan Sabancı, kız arkadaşını dışarda unuttu.

Çevredekiler hatırlattı: Çevredekilerin aracın içindekileri uyarması ile birlikte hareket halinde olan araç durdu ve kadını geri almak için geri geldi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mardin'de polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü
Kırmızı Çizgi Fitbol bu akşam saat 18:30'da İnternethaber Youtube'da
Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Bağdadi'nin öldüğü operasyonun görgü tanıklarından çarpıcı açıklamalar
HDP'den yeni skandal! Siirt'te İstiklal Marşı'nı protesto ettiler
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sezgin Tanrıkulu'nun Taksim'deki 29 Ekim töreninde protokol merakı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ortalığı sallayacak YPG açıklaması!
Selin Ciğerci kaç yaşında erkek hali nasıldı babası çok zengin
Müge Anlı Zazaca sansür eleştirilerine cevap verdi: "Özür dilemem!"
Çekmeköy'deki skandal! Okulda öğrencilere besmele üzerinde prova yaptırdılar
Bizimkiler'de ünlenen Mine Teber Kalk Gidelim TRT 1'in sevilen dizisine transfer oldu
Rasulayn'da terör örgütüne ait tünel bulundu
MasterChef Batuhan ünlü oyuncunun abisi çıktı görenler şaşkına döndü