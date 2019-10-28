Hakan Sabancı sevgilisini arabaya almayı unuttu

Son olarak Survivor'da adını duyuran Serenay Aktaş aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Sabancı, önceki gün yine gecelerdeydi. Arkadaşlarıyla birlikte Bebek'te gittiği bir mekanın çıkışında görüntülenen Sabancı, kız arkadaşını aracın dışında unuttu.

Sabancı, birlikte eğlendikleri sarışın kadınla ve 4 arkadaşıyla birlikte araca binmek istedi. Araca arkadaşlarıyla binen Sabancı, muhabirleri fark etmesiyle panikledi. Bundan dolayı araca biner binmez kapıyı kapatan Sabancı, kız arkadaşını dışarda unuttu.

Çevredekiler hatırlattı: Çevredekilerin aracın içindekileri uyarması ile birlikte hareket halinde olan araç durdu ve kadını geri almak için geri geldi.