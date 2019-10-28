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İstanbul Bakırköy'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga 2 yaralı

İSTANBUL Bakırköy Atatürk Ormanı'nda iki öğrenci grubu arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci yaralandı.

İSTANBUL Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı'nda meydana gelen olayda; iki grup öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Eren B. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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