CHP

Muharrem İnce açıkladı! CHP kurultayında aday olacak mı?

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, "CHP kurultayında aday olacak mısınız?" sorusuna, "Delege isterse aday olurum" dedi.

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP kurultayında genel başkan adayı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı.

İnce, "Ben gidip bana imza verin dememç Ben oraları aştığımı düşünüyorum. Ben şunu savunuyorum. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Siyasi partinin liderinin amacı da bir numaralı yönetici olmaktır. CHP Genel Başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır" dedi.

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