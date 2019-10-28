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Mardin'de polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü

MARDİN'in Ömerli ilçesinde meslektaşı olan eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi yaşamını yitirdi

MARDİN'in Ömerli ilçesinde polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Ç., Yeni Mahalle'deki evinde meslektaşı olan eşi Belma ile kayınvalidesi Ümmühan Güllü'ye tabancayla ateş açtı.

Anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anne ve kızının cenazeleri otopsi için Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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