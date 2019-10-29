MEDYA

Arka Sokaklar 529. bölüm 2. fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 529. yeni bölümüyle 1 Kasım 2019 Cuma akşamı Kanal D'de olacak. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar 529. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 1 Kasım 2019 Cuma akşamı Kanal D'de...

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
DEAŞ'a bir darbe daha! O iddia doğru çıktı
Başakşehir Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
ABD'den skandal YPG açıklaması
Donald Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz
Rusya ile Güvenli Bölge çalışmalarında birinci gün tamamlandı
Antalya'da ormanda işkence davasında kan donduran ifadeler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kurşun 2. bölüm 3. fragmanı
Benim Adım Melek 6. bölüm 2. fragmanı
Selin Ciğerci kaç yaşında erkek hali nasıldı babası çok zengin
Muharrem İnce açıkladı! CHP kurultayında aday olacak mı?
Mardin'de polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü
Meksika'da ölüler günü festivalinde buluştular! Ölülere yiyecek sundular
Düzce'de kaza yapan sürücü şoka girdi
Bizimkiler'de ünlenen Mine Teber Kalk Gidelim TRT 1'in sevilen dizisine transfer oldu