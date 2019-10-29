İlber Ortaylı'dan izdiham neden olan gençlere fırça

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Üsküdar Belediyesinin düzenlediği “Dünden Bugüne Cumhuriyet” konulu konferansta konuştu. Üsküdar Nevmekân Sahil’de gerçekleşen konferansta izdiham yaşandı. Prof. Dr. İlber Ortaylı izdihama neden olan gençlere, "Ne oluyor orada problem nedir? Yoğunluk olması gürültü olmasını gerektirmiyor ki" dedi.

"Nereye alacağım, burada insanlar birbirini keser"

"Aldır içeri aldır içeri" diye tezahürat eden gençlere Ortaylı, "Nereye alacağım, burada insanlar birbirini keser. Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu? Burada insanların üst üste mi oturmasını istiyorsunuz. İstanbul’da doğru düzgün konferans salonu, tiyatro, opera, klasik konser dinleyeceğiniz bir tane anca var. Şimdi artık çok rica ediyorum ya siz susun ya ben susayım" dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, "İstiklal Savaşı bir hukuk savaşıdır. Bir organizasyondur” diyerek savaş ve Cumhuriyet'in kuruluşu hakkında bilgi verdi.