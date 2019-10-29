29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
CUMHURİYETİN ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.
Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.