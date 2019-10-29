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Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet videosu

HÜRRİYET yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı videoya yüzde yüz katıldığını belirterek bugünkü yazısına sözlerini ekledi.

Yurdun dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanırken Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın demokrasi' başlıklı bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı videoya yüzde yüz katıldığını ve her harfini beğendiğini söyledi. Hakan yayınlanan videonun sözlerinde Cumhuriyet ve Demokrasinin tam olarak anlatıldığını vurguladı.

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