MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu

Bakanlık, Cumhuriyetin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının savaş meydanlarındaki görüntülerinin yer aldığı video, "Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" mesajı ile paylaşıldı. Görüntülerde ayrıca, Mehmetçiğin katıldığı operasyonlara yer verilerek, "Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Cumhuriyet aşkı ile ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda daima Türk milletinin gönlünde, Türk milletinin emrindeyiz" ifadelerine yer verildi.