29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'de törende buluştu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurdun dört bir köşesinde coşkulu kutlamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Başkentteki ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.