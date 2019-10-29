29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'de törende buluştu
Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenleniyor. Devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'deki programa katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurdun dört bir köşesinde coşkulu kutlamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Başkentteki ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.