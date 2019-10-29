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Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a çağrı

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin amatör şube branşlarının bu hafta Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetlerden dolayı Ali Koç'a çağrıda bulundu ve ''Ben başkan oslaydım bu hafta yönetim kuruluna kan kustururdum.'' dedi.

Serdar Ali Çelikler, Kırmızı Çizgi Fitbol programında Fenerbahçe Kulübü'nün amatör branşlarının bu hafta aldığı sonuçları değerlendirdi. Fenerbahçe Beko'nun antrenörü Obradoviç'i yerden yere vuran Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı; 

'Beko'nun en kötü ürünü bu'
''Ali Koç'a da buradan sesleniyorum. Denizlispor deplasmanında galip gelen takımına yarım ağız 'çok da iyi oynamadık' demeyi biliyorsan... Fenerbahçe Beko bak. Diyeceksin ki 'Beko'nun en kötü ürünü bu. Nasıl oluyor bu? bana anlat diyeceksin'. Nando de Colo, Fenerbahçe kulüp tarihinin en büyük beş transferlerinden biridir. Anelka, Roberto Carlos, Schumaer, Kim voleybolcu, Melek Hu masa tenisçisi bir de bu baba.

'Hepsine kan kustururdum'
Sen bir tane maç kazandın. Adam 39 sayı attı diye kazandın. Sen kazanmadın. Obradoviç efendi öyle fırça atmalar bozarmalar kızarmalar... Ufaktan bir yol al diyeceksin o zaman abi. Futbol takımı pansuman yapmıştır ama kulüp tarihi açısından ben başkan oslaydım bu hafta yönetim kuruluna kan kustururdum. Gelin bakalım derdim. Bir anlatın bakalım bana. Ben Obradoviç'le ekstra konuşacağım ama sen bana bir anlat derdim. Erkek ve kadın voleybol takımlarına daha beter yapardım.''

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