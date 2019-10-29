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Şeyma Subaşı bikinili videosuyla dikkatleri üzerine çekti

Sevgilisi Guido Senia ile Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili videosuyla yine adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı mesajla gündeme gelen Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladıktan sonra sevgilisi Guido Senia ile Miami'ye gitti. Sevgilisiyle tatil yapan Subaşı, bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

BİKİNİLİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Sevgilisiyle önce New York'a giden Şeyma Subaşı, dün Miami'ye uçtu. Yurt dışında yaşayan sevgilisiyle doyasıya vakit geçiren ve 2019 yılının büyük bir kısmını tatilde geçiren Subaşı, soluğu yine sahil kenarında aldı. Şezlonga uzanarak video çeken Subaşı'nın bikinisi ise dikkat çekti.

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