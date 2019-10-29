Norm Ender çevirmeye takıldı polisin isteği şoke etti

Hala müzik listelerinde olan parçası YouTube'da 100 milyonu aşkın dinlenmeye ulaşan Norm Ender, sıkı bir konser takvimine girdi. Son günlerde şarkısının çalıntı olduğu söylentileri dolaşan Ender, bir konseri öncesi seyir halindeyken polis çevirmesine takıldı.

Şarkısından bir sözle birlikte polisin çevirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Norm Ender, "Polisler niye peşimizde" notunu düştü. Ender'i çeviren polisin isteği ise kısa süre içerisinde geniş yankı uyandırdı.

Çocuğu için durdurmuş: Polisin anonsuyla kenara çekilen araçtan inen Norm Ender, memurun "Baba, çocuk sabah 7'den beri seni bekliyor. Şimdi 'Bir fotoğraf alacağım baba' dedi." sözleri üzerine şaşkına uğradı. Memurla tokalaşan Norm Ender, küçük çocuğun da yanaklarını sıkarak isteğini geri çevirmedi.