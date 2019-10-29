GÜNCEL

Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

Adıyaman'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman ile Kahta ilçesi arasında yolcu taşıyan Şevket Çakır yönetimindeki 02 D 6037 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolu Samsat yol ayrımında devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki 13 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, minibüste bulunan ve kaza sonrası yere düşen Türk bayrağını bir jandarma personelinin alıp öptükten sonra yeleğinin içerisine koyduğu görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanlığı’ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı
İki partiden memurları sevindirecek kanun teklifi! Yiyecek-yakacak yardımı verilsin
Galatasaray idmanına damga vuran Terim-Falcao fotoğrafı
Mehmet Ayan'dan Fatih Terim'e uyarı: Galatasaray'ı ikiye bölme
Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda bir ilk! Aydınlık ve Sözcü de davet edildi
Bakan Hulusi Akar: YPG terör örgütünün bölgede kaldığı gözüküyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zlatan Ibrahimovic yeni adresi
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı
ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal Ermeni Soykırımı tasarısına onay
İzmir Ödemiş’te 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
Mehmet Ayan'dan Fatih Terim'e uyarı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'deki törende
Esenyurt'ta elektrik trafosunda korkutan görüntü
Erkenci Kuş yıldızı Demet Özdemir reklam yıldızı oldu kazanacağı ücret 'yok artık' dedirtti