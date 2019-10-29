GÜNCEL

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, engelli İsmail Karadağ (24), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende şiir okumak için beklerken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Hastaneye götürülen Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İnegöl'de, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Kaymakam Şükrü Görücü, törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Görücü, konuşma yaptı. Bu sırada şiir okumak için ayakta bekleyen, engelli İsmail Karadağ, bir anda fenalaşarak, yere yığıldı. Karadağ'a, ilk müdahaleyi kaymakamın koruma polisleri yaptı. Karadağ, daha sonra tören alanında bulunan sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanlığı’ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı
İki partiden memurları sevindirecek kanun teklifi! Yiyecek-yakacak yardımı verilsin
Galatasaray idmanına damga vuran Terim-Falcao fotoğrafı
Mehmet Ayan'dan Fatih Terim'e uyarı: Galatasaray'ı ikiye bölme
Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda bir ilk! Aydınlık ve Sözcü de davet edildi
Bakan Hulusi Akar: YPG terör örgütünün bölgede kaldığı gözüküyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir Ödemiş’te 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
Mehmet Ayan'dan Fatih Terim'e uyarı
ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal Ermeni Soykırımı tasarısına onay
Esenyurt'ta elektrik trafosunda korkutan görüntü
Max Kruse "İstiklal Marşı'nı şov yapmak için okumadım"
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'deki törende
Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a çağrı
Erkenci Kuş yıldızı Demet Özdemir reklam yıldızı oldu kazanacağı ücret 'yok artık' dedirtti