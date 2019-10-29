POLİTİKA

Alman bakan merdivenden yüzüstü yere düştü! Bilincini kaybetti

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra protokoldeki yerine geçerken merdivenlerden yüzüstü yere düştü. Basının görüntü almaması için Alman bakanın etrafına siyah perde çekildi.

Almanya’nın Dortmund şehrinde Almanya’nın Dijital Stratejisi konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isteyen Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, tökezleyerek yüzüstü yere düştü.

Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier’e sağlık ekibi müdahale etti.

Etrafına siyah perde çekildi

Basının görüntü almaması için Alman bakanın etrafına siyah perde çekildi. Daha sonra Altmaier, bir ambulansa hastaneye kaldırılırken, konferansa bir süreliğine ara verildi.

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