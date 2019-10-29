Alman bakan merdivenden yüzüstü yere düştü! Bilincini kaybetti

Almanya’nın Dortmund şehrinde Almanya’nın Dijital Stratejisi konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isteyen Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, tökezleyerek yüzüstü yere düştü.

Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier’e sağlık ekibi müdahale etti.

Etrafına siyah perde çekildi

Basının görüntü almaması için Alman bakanın etrafına siyah perde çekildi. Daha sonra Altmaier, bir ambulansa hastaneye kaldırılırken, konferansa bir süreliğine ara verildi.