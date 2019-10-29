YEREL

Kocaeli TV spikeri şehit olan lise arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu

Kuzey Irak’taki Pençe 3 Harekatı’nda arama ve tarama görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın lise arkadaşı olan televizyon kanalı spikeri, şehidin haberini gözyaşları içinde sundu.

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de yayın yapan bir TV kanalı spikeri, şehit olan lise arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu. Kocaeli TV'de spikerlik yapan Gülcihan Bilgili, haber programı sırasında Kuzey Irak’taki Pençe 3 Harekatı’nda arama ve tarama görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın haberini sunarken zor anlar yaşadı. Gölcük'te Lise döneminde arkadaşı olan Ablak'ın haberini sunarken gözyaşlarını tutamayan Bilgili, "Sınıf arkadaşım Kamuran Ablak ruhun şad olsun" diyerek tamamladı.

"Bu çok zor bir duygu"

Programda zor anlar yaşadığını anlatan Bilgili, "Kamuran Ablak liseden sınıf arkadaşımdı. 3-4 yıl boyunca aynı sınıftaydık. Sonrasında da birkaç kez görüşmüştük. Son derece iyi bir insandı. Sabah otobüsle işe giderken onun şehit haberini gördüm. Tüm haberler ondan bahsediyordu. Duyunca şoke oldum, otobüste bir süre kendime gelemedim. Kanalda öğle bültenlerini sunuyorum. Mecbur bu haberi verecektim. Haberi sunarken çok zorlandım. Bu çok zor bir duygu. Göz yaşlarımı tutamadım, ağladım. Şu anda da konuşmakta zorlanıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki şu an çok iyi yerlerde" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Akar: Yalanın da alçaklığın da dibidir
Erdoğan: Türkiye kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi
34 milyar dolarlık F-35 anlaşması
Fatih Tezcan’dan Atatürk reklamına skandal tepki
İngiliz aile ABD Başkanı Donald Trump'a dava açacak
Teröristlere tanınan 150 saatlik süre doldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Norm Ender çevirmeye takıldı polisin isteği şoke etti
Alman bakan merdivenden yüzüstü yere düştü! Bilincini kaybetti
Akın Akınözü'den samimi itiraf! Hercai dizisinde Ebru Şahin'le beraber rol alıyor
İclal Aydın 2 buçuk ayda 7 kilo aldı
Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı
Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'na övgüler yağdıran Şevval Sam'ın paylaşımı olay
Zlatan Ibrahimovic yeni adresi
Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile evlendi ardından ilk işi bakın ne oldu