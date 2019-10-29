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Habertürk canlı yayınında halktan Nagehan Alçı tepkisi

Habertürk Ana Haber bülteninde dikkat çeken bir olay yaşandı. Habertürk’ün yayın yaptığını gören İzmirli bir vatandaş, “Nagehan hala konuşuyor mu Nagehan?” ifadelerini kullandı.

Habertürk Ana Haber bülteni sırasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ankara ve İzmir’e canlı yayın bağlantıları yapıldı.

Bağlantılar sırasında İzmir’deki görüntüler aktarılırken halktan Habertürk’e Nagehan Alçı tepkisi gösterildi.

Habertürk’ün yayın yaptığını gören İzmirli bir vatandaş, “Nagehan hala konuşuyor mu Nagehan?” ifadelerini kullandı.

O anlarda ise Habertürk muhabiri kutlamaları anlatmaya devam etti.

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