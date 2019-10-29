Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim resepsiyonunda 4 ayrı yere canlı bağlantı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Program esnasında 4 kritik nokta ile bağlantı kuruldu.

Doğu Akdeniz'de görev yapan savaş gemisi, Diyarbakır Ana Jet Üssü ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona görüntülü olarak bağlanarak daima göreve hazır olduklarını ve mevcut görevleri başarıyla icra ettiklerini söyledi.