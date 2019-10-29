POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim resepsiyonunda 4 ayrı yere canlı bağlantı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda Doğu Akdeniz, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü, Rasulayn ve Tel Abyad olmak üzere 4 farklı yere canlı bağlantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Program esnasında 4 kritik nokta ile bağlantı kuruldu.

Doğu Akdeniz'de görev yapan savaş gemisi, Diyarbakır Ana Jet Üssü ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona görüntülü olarak bağlanarak daima göreve hazır olduklarını ve mevcut görevleri başarıyla icra ettiklerini söyledi.

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