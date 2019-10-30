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Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası dansöz oynattı Fatih Terim çıldıracak

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olmuştu. Dev derbi Umut Nayir'in 69.dakikada attığı golle siyah-beyazlı ekibin olmuştu. Galatasaray'ın ligde ve Avrupa arenasında kötü gidişatı sürerken, sosyal medyada ortaya çıkan video olay yarattı.

Vur patlasın çal oynasın: Derbide kötü bir performans sergileyen futbolcuların maç sonrası partiye katılması ise taraftarları bir hayli kızdırdı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Babel, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisine katıldığı ve dansöz oynattığı görülüyor.

Vur patlasın çal oynasın: Derbide kötü bir performans sergileyen futbolcuların maç sonrası partiye katılması ise taraftarları bir hayli kızdırdı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Babel, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisine katıldığı ve dansöz oynattığı görülüyor.

Çocuğu ameliyat olan Donk'un partide olması sosyal medyada tepki topladı

''Çocuğum ameliyat oldu'': Ayrıca derbi öncesi "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım" diyerek maçta oynayamayacağını açıklayan Donk'un da partide olması sosyal medyada büyük tepki topladı.

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