Azeri uyruklu Rus askeri Türk askerine böyle seslendi

Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerinin ortak devriyesi için hazırlıklar sürüyor. Haseke'de, Azerbaycan uyruklu bir Rus askeri Haseke'de Türk askerine 'Gel gardaş gel. Her şey yahşidir, gel' diye seslendi. O anlar, bölgedeki yabancı basının kamerasına saniye saniye yansıdı.