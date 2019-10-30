Etiyopya'da eski İslamı yaşayan 900 yıllık bir köy
Etiyopya'nın kuzeyinde Amhara bölgesinde Simen Dağları'nın zirvesinde eski İslamı yaşayan 900 yıllık bir köy bulundu
Etiyopya'nın kuzeyinde Amhara bölgesinde Simen Dağları'nın zirvesinde eski İslamı yaşayan 900 yıllık Şonke köyü bulundu.
900 yıldır eski İslamı yaşıyoruz
Köyün imamı olan Hacı Muhammed, "atalarımızın anlattığı kadarıyla hicri takvime göre 900 yıldır buradalar" diyerek eski İslamı yaşadıklarını belirtti.
Öte yandan 500 hanesi bulunan Şonke köyü son yıllarda nüfusunu yarı yarıya kaybetti.