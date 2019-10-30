DÜNYA

Etiyopya'da eski İslamı yaşayan 900 yıllık bir köy

Etiyopya'nın kuzeyinde Amhara bölgesinde Simen Dağları'nın zirvesinde eski İslamı yaşayan 900 yıllık bir köy bulundu

Etiyopya'nın kuzeyinde Amhara bölgesinde Simen Dağları'nın zirvesinde eski İslamı yaşayan 900 yıllık Şonke köyü bulundu.

900 yıldır eski İslamı yaşıyoruz

Köyün imamı olan Hacı Muhammed, "atalarımızın anlattığı kadarıyla hicri takvime göre 900 yıldır buradalar" diyerek eski İslamı yaşadıklarını belirtti.

Öte yandan 500 hanesi bulunan Şonke köyü son yıllarda nüfusunu yarı yarıya kaybetti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan Falcao Belhanda açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili şaşırtan açıklama
Ahmet Davutoğlu'nun yakınındaki isim coştu oy oranını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'dan grup toplantısında ABD'ye sert tepki! - Canlı Yayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır
Arap muhbire Bağdadi piyangosu 1 milyon doları alacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Maradona'ya özel taht yaptılar yer yerinden oynadı
20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı
Okul tatil günleri 2019 okullar ne zaman tatil oluyor MEB tatil günleri
Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası dansöz oynattı Fatih Terim çıldıracak
Azeri uyruklu Rus askeri Türk askerine böyle seslendi
2. yargı paketi içeriği nedir hangi maddeler var son durum
Kavgada oğlu dayak yedi baba çılgına döndü
10 Kasım ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor resmi tatil mi?