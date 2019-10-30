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Maradona'ya özel taht yaptılar yer yerinden oynadı

Teknik direktörlük kariyerine ülkesi Arjantin'de devam eden Diego Armando Maradona, takımının maçını kendisine özel olarak hazırlanan tahttan takip etti.

Arjantin Süper Ligi'nde Maradona yönetimindeki Gimnasia, Newell's Old Boys'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi Newell's Old Boys, bir dönem kulübün formasını giyen efsane futbol adamına görkemli karşılama hazırladı. 

Maradona'ya özel taht

Maradona için  ilk olarak koreografi düzenlenirken, daha sonra günün anısına özel bir tablo hediye edildi. Maradona'nın maçı takip etmesi için saha kenarına getirilen sembolik taht, 59 yaşındaki futbol adamına son sürpriz oldu. Maradona'nın takımı Gimnasia, 11 haftada topladığı 7 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. Maradona için hazırlanan özel taht, dünya medyasında geniş yer aldı.

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