Maradona'ya özel taht yaptılar yer yerinden oynadı

Arjantin Süper Ligi'nde Maradona yönetimindeki Gimnasia, Newell's Old Boys'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi Newell's Old Boys, bir dönem kulübün formasını giyen efsane futbol adamına görkemli karşılama hazırladı.

Maradona'ya özel taht

Maradona için ilk olarak koreografi düzenlenirken, daha sonra günün anısına özel bir tablo hediye edildi. Maradona'nın maçı takip etmesi için saha kenarına getirilen sembolik taht, 59 yaşındaki futbol adamına son sürpriz oldu. Maradona'nın takımı Gimnasia, 11 haftada topladığı 7 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. Maradona için hazırlanan özel taht, dünya medyasında geniş yer aldı.